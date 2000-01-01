04.03 14:06 MIGnews.com

В Иране накажут за коррупцию в поставках медикаментов

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В Иране привлекут к ответственности за коррупцию тех, кто занимается поставками предметов медицинского назначения.Пять человек, которые занимались запасами предметов медицинского назначения в Иране, были обвинены в «коррупции на земле», поскольку таких продуктов в стране недостаточно из-за вспышки нового коронавируса, известного как COVID-19.В прошлый вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР) конфисковал большой запас предметов медицинского назначения, содержащий 3 000 000 лицевых масок, в двух складах к западу от Тегерана.В судебном деле двое иностранцев и 5 иранских обвиняемых (4 мужчины и одна женщина) намеревались незаконно вывезти эти маски из страны.Согласно последним новостям об этом деле, пять иранских обвиняемых были обвинены в «коррупции на земле» и будут преданы суду в ближайшие дни.В понедельник глава судебной власти Ирана Ходжатолеслам Эбрагим Раиси распорядился о суровом наказании за хранение фармацевтической продукции и товаров медицинского назначения, поскольку иранские организации и правительственные органы активно участвуют в борьбе с новой вспышкой коронавируса.Рэйси подчеркнул, что здоровье людей никогда не будет выгодным для торговли, добавляя, что накопление медицинских товаров в нынешних условиях играет жизнью людей и никак не может быть прощено,- сообщает ИА Тасним.