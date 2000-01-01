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Бней Брит Канада привлекает правительство к суду | Фото:04.03 13:11   MIGnews.com

Бней Брит Канада привлекает правительство к суду

Бнай Брит Канада предъявляет судебный иск против канадского правительства за то, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) не был объявлен террористической группировкой после парламентского решения единогласно утвержденного в Палате общин в июне 2018 г. сделать это.

Уведомление было вручено в федеральном суде на прошлой неделе после пресс-конференции 13 января лидеры «Бнай Брит», Совета иранских канадцев и кампании «Справедливость 88» призвали правительство реализовать это предложение в течение 30 дней.

После того, как крайний срок прошел, Бнай Брит подал в суд.

«В прошлом месяце мы дали понять, что канадцы не примут дальнейших задержек со стороны правительства», - заявил генеральный директор Бнай Брит Канада Майкл Мостин в своем заявлении. «К сожалению, на данный момент нет альтернативы правовой защите. Нельзя мириться с тем, что с момента принятия этого важного предложения прошло 20 месяцев, и наше правительство не предприняло никаких действий для его реализации ».

Мостин сказал, что КСИР «представляет очень серьезную угрозу безопасности для канадцев», и что «включение его в список террористических образований в этой стране необходимо для сдерживания этой угрозы и снижения ее способности причинять вред ... наши проблемы безопасности носят прагматический, моральный и неотложный характер».

«Правительство должно действовать немедленно, и наш иск направлен на то, чтобы обеспечить немедленные действия», - сказал он.

КСИР был ответственен за сбитый самолет в Иране в прошлом месяце, когда погибли все пассажиры на борту, включая 57 канадцев и еще 81 пассажира, которые планировали следовать в Канаду,- пишет JNS.


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