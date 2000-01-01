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Ватикан открывает архивы папы Пия XII, молчавшего в Холокост | Фото:04.03 16:09   MIGnews.com

Ватикан открывает архивы папы Пия XII, молчавшего в Холокост

Более 200 исследователей обратились за разрешением изучить миллионы писем и документов папского папства, которые хранятся в Апостольском архиве Ватикана.

Как сообщает JNS, впервые в истории Ватикана предоставил исследователям в доступ к своим архивам по папе Пию XII, противоречивого понтифика , который промолчал во время нацистского истребления евреев во время Холокоста.

Поведение Пия XII, который возглавлял католическую церковь с 1939 года до своей смерти в 1958 году, был предметом многочисленных споров и вопросов о том, почему он никогда не высказывался по поводу убийства 6 миллионов евреев в нацистских концентрационных лагерях, хотя Римско-католическая церковь постоянно настаивала на том, что она сделала все возможное, чтобы спасти еврейские жизни.

«Церковь не боится истории», - сказал в прошлом году папа Франциск, объявив о своем решении открыть архивы.

Четыре десятилетия назад Ватикан опубликовал 11-томную работу, посвященную Холокосту; однако некоторые важные сведения отсутствовали, такие как ответы Папы Римского на заметки и письма, в том числе сведения о зверствах нацистов, сообщает AFP.

«Для миллионов людей, католиков и евреев, эти архивы представляют огромный гуманитарный интерес», - сказала AFP Сюзанна Браун-Флеминг, директор международных программ Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне, округ Колумбия .

Президент Всемирного еврейского конгресса Рональд С. Лаудер сказал в своем заявлении: «Приглашая историков и ученых публично получить доступ к архивам Второй мировой войны Ватикана, папа Франциск демонстрирует приверженность изучению и распространению правды, а также значению Памяти о Холокосте.


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