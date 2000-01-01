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Египет стремится к сближению с ХАМАС | Фото:04.03 10:42   MIGnews.com

Египет стремится к сближению с ХАМАС

Салех аль-Арури, заместитель руководителя политического бюро ХАМАСа, 22 февраля в интервью спутниковому каналу «Аль-Акса» заявил, что Египет направил ХАМАСу приглашение посетить его для обсуждения ряда важных вопросов. Арури сказал, что Египет является вторым домом ХАМАСа, и подчеркнул стабильность отношений между ними.

Это первый раз, когда Египет приглашает ХАМАС посетить с ноября 2019 года , когда делегация ХАМАС отправилась в Каир, чтобы провести переговоры о примирении палестинцев, всеобщих выборах и путях смягчения ситуации в секторе Газа. Отношения между этими двумя сторонами были заморожены после визита Исмаила Хании в Иран в январе, чтобы выразить свои соболезнования в связи с ликвидацией командующего силами Кудс Исламской революционной гвардии Касема Сулеймани.

Визит разозлил Египет , потому что Хания якобы пообещал не посещать Иран, когда Каир разрешил ему провести зарубежную поездку.

Ияд аль-Карра , бывший главный редактор газеты Felesteen из Газы, заявил «Аль-Монитор»: «Приглашение ХАМАС в Египет свидетельствует о том, что они преодолели холод в своих отношениях. Несмотря на их разногласия по поводу палестинского и регионального развития, ХАМАС будет защищать границы Газы и Синайского полуострова, а Египет будет продолжать спонсировать отношения с Израилем и заниматься вопросами безопасности ».

10 февраля египетская делегация по вопросам безопасности во главе с Ахмедом Абдель Халеком, сотрудником египетской разведки, отвечающим за каирско- палестинское портфолио, прибыла в Газу для переговоров с ХАМАС о перемирии с Израилем и для обсуждения двусторонних отношений и ситуации в области безопасности в Египте. Это был первый визит Египта в Газу в 2020 году, после того как связи были прерваны на месяцы. Однако следует отметить, что лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар не встретился с египетской делегацией.

Усама Амер , находящийся в Каире палестинский писатель, заявил «Аль-Монитор»: «Приглашение Египта посетить руководство ХАМАС может свести на нет все разговоры СМИ об их напряженных отношениях после визита Хании в Иран. Египет не навязывает свои условия ХАМАСу в управлении его международными отношениями. Египет активно присутствует на политической и политической аренах в отношении палестинского дела в Газе. Географическое положение диктует их отношения ».


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