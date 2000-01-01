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Палестинские группировки объединяются против `сделки века` | Фото:04.02 14:30   MIGnews.com

Палестинские группировки объединяются против "сделки века"

«Сделка века» президента США Дональда Трампа быстро создала своего рода мир на Ближнем Востоке, но не тот, который он имел в виду.

Предложение США, официально обнародованное 28 января, сразу же сблизило соперничающие палестинские группировки, объединившихся в своем полном отказе от сделки. В тот же день представители движений " Хамас" и "Исламский джихад" впервые за многие годы приняли участие в чрезвычайной встрече палестинского руководства в Рамалле.

Палестинское руководство пригласило два движения принять участие во встрече, положив конец - по крайней мере, временно - разрыву между лидерами ХАМАСа и президентом ПА Махмудом Аббасом.

Президентская инициатива подготовила почву для возобновления затянувшегося диалога о примирении. Последняя встреча состоялась между руководством ХАМАС и Аббасом в Катаре в октябре 2016 года, чтобы обсудить конец разделения, формирование правительства национального единства и проведение всеобщих выборов. Однако попытки добиться единства с момента встречи не увенчались успехом.

Перед встречей Исмаил Хания, глава политического бюро ХАМАСа, позвонил Аббасу 28 января и подчеркнул необходимость совместной политической и полевой работы против целей США и Израиля. Аббас, как говорили, оценил звонок. Хания также пригласил палестинские группировки назначить срочную встречу в Каире для противостояния мирному плану США.

Чиновник, близкий к палестинскому ководству, сказал «Аль-Монитор» на условиях анонимности, что лидеры ХАМАСа, присутствовавшие на встрече в Рамаллахе, призвали Аббаса предпринять серьезные шаги в направлении прекращения разделения, немедленно запланировав еще одну встречу с руководством ХАМАСа в секторе Газа.


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