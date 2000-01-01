Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Анкара грозит отомстить | Фото:04.02 18:59   MIGnews.com

Анкара грозит отомстить

Турция призовет к ответу виновных за гибель своих военнослужащих, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу, комментируя артиллерийский обстрел позиций турецкой армии в Идлибской зоне деэскалации.

Чавушоглу выразил соболезнование семьям погибшими и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

«Кровь наших солдат не останется неотомщенной», - написал министр в Twitter.

В результате артиллерийского обстрела сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибли четверо турецких военнослужащих, еще девять получили ранения, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

«Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск, дислоцированных на северо-западе Сирии с целью предотвращения боестолкновений. Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесен артиллерийский удар», - говорилось в сообщении.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:10
Топ-7 лучших аэропортов для путешествий в 2020 году
01:22
В Японии появился похоронный сервис для секс-кукол
23:46
В честь Lady Gaga назвали очередное насекомое
23:15
В украинском учебнике нашли Киану Ривза из 1932 года
22:49
Атака на Twitter: украдены номера пользователей
22:26
Хаим Кац о получении иммунитета: урок усвоен
22:11
С чистого листа: первая за 10 лет делегация МИД в Боливии
21:58
Израиль предоставит ФБР и США систему по борьбе с БПЛА
21:35
Израиль: на 30 тысяч больных раком приходится 175 онкологов
21:18
В январе электромобили составили 44% рынка Норвегии
21:03
ВОЗ: открыто окно возможностей для борьбы с вирусом-убийцей
20:53
Хаим Кац получил иммунитет
20:38
В ЕС приветствуют назначение нового премьера Ирака
20:27
Нетаниягу: суверенитет только после выборов  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus