Анкара грозит отомстить

Турция призовет к ответу виновных за гибель своих военнослужащих, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу, комментируя артиллерийский обстрел позиций турецкой армии в Идлибской зоне деэскалации.
Чавушоглу выразил соболезнование семьям погибшими и пожелал скорейшего выздоровления раненым.
«Кровь наших солдат не останется неотомщенной», - написал министр в Twitter.
В результате артиллерийского обстрела сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибли четверо турецких военнослужащих, еще девять получили ранения, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
«Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск, дислоцированных на северо-западе Сирии с целью предотвращения боестолкновений. Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесен артиллерийский удар», - говорилось в сообщении.