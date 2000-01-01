04.02 18:59 MIGnews.com

Анкара грозит отомстить

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Турция призовет к ответу виновных за гибель своих военнослужащих, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу, комментируя артиллерийский обстрел позиций турецкой армии в Идлибской зоне деэскалации.Чавушоглу выразил соболезнование семьям погибшими и пожелал скорейшего выздоровления раненым.«Кровь наших солдат не останется неотомщенной», - написал министр в Twitter.В результате артиллерийского обстрела сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибли четверо турецких военнослужащих, еще девять получили ранения, сообщило Министерство национальной обороны Турции.«Стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск, дислоцированных на северо-западе Сирии с целью предотвращения боестолкновений. Несмотря на это, по району дислокации турецких войск был нанесен артиллерийский удар», - говорилось в сообщении.