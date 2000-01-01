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`Сделка века` - импичмент США Аббасу? | Фото:04.02 13:43   MIGnews.com

"Сделка века" - импичмент США Аббасу?

Чиновники Палестинской администрации и ФАТХ считают, что они идут к концу эры Махмуда Аббаса и стратегическому провалу его «политической интифады» против Израиля.

В последние годы Аббас развернул серию дипломатических кампаний против Израиля на нескольких международных форумах, и все они, очевидно, потерпели неудачу после «Сделки века» президента Дональда Трампа, в которой содержится призыв к частичной аннексии Израилем районов в Иудее и Самарии,- пишет TPS.

Один источник сообщил изданию, что мирный план «Сделка века» - это не что иное, как «американское письмо об импичменте Аббасу», а саммит Лиги арабских государств, созванный на выходных в Каире для обсуждения плана, по сути является «респектабельной церемонией прощания» с председателем ПА.

Многие в Рамалле и те, кто близки к руководству ХАМАСа в секторе Газа, разделяют эту оценку, хотя высшие должностные лица и партнеры Абу Мазена отвергают ее и утверждают, что его появление перед министрами иностранных дел арабских стран было «политическим успехом и редким достижением решительного лидера».

Ашраф Айрами, бывший министр ПА, заявил TPS, что «пока рано говорить об уходе Абу Мазена со сцены, поскольку ему еще есть, что сказать по внутренним, арабским и международным вопросам, и палестинская система не готова к его уходу»..

Хоссейн а-Шейх, министр гражданских дел ПА, отверг эти сведения и сказал TPS, что слухи об окончании Аббаса - «нонсенс».

Представитель ПА заявил, что в закрытых дискуссиях есть мнение принять план Трампа и бороться с ним. «Я сказал, что считаю, что ПА не должна отвергать план и открыто противостоять США. Многие со мной согласны, но не будут публично выражать свое согласие, и план не будет принят », - сказал он.

Основываясь на встречах в Рамалле, источник сказал, что высокопоставленные чиновники понимают, что «Соединенные Штаты полны решимости положить конец роли Абу Мазена и теперь нужно с этим смириться или рискнуть столкнуться с Трампом».

Он также сказал, что существует понимание того, что американцы полны решимости заменить ПА на другой механизм, если это необходимо, для обеспечения постоянной координации в области безопасности с Израилем и функционирования жизненно важных гражданских систем.

Источник сообщил, что после всех неожиданных американских мер, предпринятых в последние месяцы, США будут вольны проводить Абу Мазена за дверь и попытаются назначить преемника для обеспечения стабильности ПА и продолжения отношений безопасности с США и Израилем.

Он также утверждал, что удаление Аббаса координируется не только с Израилем, но и «с полковником Мадждом Фараджем, главой палестинской разведки, который может быть его преемником при поддержке США и Израиля».

«Об имени Фараджа уже говорят в коридорах», - сказал чиновник, но чиновники говорят, что, хотя Фарадж наблюдает за отношениями с ЦРУ и пользуется большим доверием, в настоящее время нет разговоров о его назначении наследником Аббаса.

С другой стороны, сотрудник службы безопасности заявил, что существует широкое согласие относительно необходимости назначения сотрудника службы безопасности после Абу-Мазена и что Фарадж считается естественным наследником, хотя ожидается, что этот шаг будет осуществлен только в том случае, если Израиль аннексирует районы в Иудее и Самария и ПА впоследствии отменяют мирные соглашения.

Секретный визит на прошлой неделе главы ЦРУ Джины Хаспель в Рамаллу воспринимается как шаг, который должен был дать понять Аббасу, что он покидает свой пост, и обеспечить его уход со сцены упорядоченным образом, что позволит ему сохранить свое « наследие »и то, что было зарегистрировано в истории как не« продажа Иерусалима » и не согласие на уступки.

Волнение и напряженность в ПА усилились в последние дни, и распространяются слухи о том, что назначение Абу Мазеном Набила Шаата своим специальным посланником фактически является обещанием временно назначить его главой ПА.


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