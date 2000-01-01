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ПА снова запретила импорт израильской продукции | Фото:04.02 12:16   MIGnews.com

ПА снова запретила импорт израильской продукции

Министр сельского хозяйства Палестинской автономии Рияд Атари объявил в понедельник, что правительство Рамаллы запретило выход израильской продукции на местный рынок, пишет JewishPress.

Среди предметов, включенных в запрет, израильские овощи, фрукты, соки, газированные безалкогольные напитки и минеральная вода.

Решение, которое, согласно официальному информационному агентству WAFA Палестинской администрации, вступает в силу в среду (5 февраля), было принято в ответ на решение министра обороны Израиля Нафтали Беннетта запретить импорт сельскохозяйственной продукции из Палестинской администрации в Израиль.

Это решение, однако, было вызвано четырехмесячным запретом на ввоз израильских телят в Палестинскую автономию. Еще в октябре 2019 года орган по координации правительственной деятельности на территориях (КОГАТ) информировал Палестинскую администрацию (ПА) о том, что, если она не прекратит свой экономический бойкот на покупку телят и овец из Израиля, большая часть сельскохозяйственной продукции, которая поступает из ПА в Израиль будет заблокирована. COGAT является подразделением IDF, ответственным за реализацию гражданской политики в Иудее и Самарии и в отношении сектора Газа.

Но это также не первый случай, когда правительство Палестинской администрации ввело запрет на израильскую продукцию на местном рынке; это было опробовано еще в 2015 году - и не удалось.

Тогда, сотрудники безопасности ПА посетили местные магазины и наказали торговцев, которые нарушают запрет. Они вытаскивали израильские товары и уничтожали их на улице перед прохожими.


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