Греция и Египет возмущены ливийско-турецким соглашением
Кипр, Греция и Египет подвергли резкой критике соглашение между Турцией и правительством Ливии, поддерживаемое ООН, об определении морских границ между двумя странами, назвав его серьезным нарушением международного права, которое игнорирует законные права других стран восточного Средиземноморья.
Турция и ливийское правительство также подписали в среду соглашение о сотрудничестве в военной сфере и в сфере безопасности.
В пятницу кипрский МИД заявил, что подписанный Меморандум о взаимопонимании между двумя странами не имеет юридической силы и не может подорвать права Кипра или других прибрежных государств.
Египет также осудил соглашение.
«Два этих документа не имеют юридической силы, они не могут быть официально признаны в свете статьи 8 Соглашения Схиратского соглашения, которая гласит, что ливийское правительство или кабинет, а не премьер-министр, имеет право подписывать международные соглашения», - заявил египетский МИД