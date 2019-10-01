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Греция и Египет возмущены ливийско-турецким соглашением | Фото:03.12 20:55   MIGnews.com

Греция и Египет возмущены ливийско-турецким соглашением

Кипр, Греция и Египет подвергли резкой критике соглашение между Турцией и правительством Ливии, поддерживаемое ООН, об определении морских границ между двумя странами, назвав его серьезным нарушением международного права, которое игнорирует законные права других стран восточного Средиземноморья.

Турция и ливийское правительство также подписали в среду соглашение о сотрудничестве в военной сфере и в сфере безопасности.

В пятницу кипрский МИД заявил, что подписанный Меморандум о взаимопонимании между двумя странами не имеет юридической силы и не может подорвать права Кипра или других прибрежных государств.

В заявлении говорится, что "искажение" Турцией международного права не дает ему никаких юридических прав и демонстрирует, что Анкара единолична в своих взглядах.

Египет также осудил соглашение.
«Два этих документа не имеют юридической силы, они не могут быть официально признаны в свете статьи 8 Соглашения Схиратского соглашения, которая гласит, что ливийское правительство или кабинет, а не премьер-министр, имеет право подписывать международные соглашения», - заявил египетский МИД

Соглашение между Турцией и Ливией, объявленное на этой неделе, добавило напряженности к продолжающемуся спору с Грецией, Кипром и Египтом по поводу прав на бурение нефтяных и газовых месторождений в восточной части Средиземного моря - с тем, что Европейский Союз поддержал членов Греции и Кипра в усиливающемся конфликте .


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