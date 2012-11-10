ПА и ОАЭ готовы к примирению

Председатель Палестинской автономии (ПА) Махмуд Аббас планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в ближайшее время впервые за последние годы, сообщил Аль-Монитор.
Аббас готовится к визиту, чтобы выразить свое почтение шейху Султану бен Заиду, брату правителей ОАЭ, который умер 18 ноября. Эта поездка ознаменует первую поездку Аббаса в ОАЭ с 2011 года. Саудовская Аравия помогает организовать визит.
Бывший член Исполнительного комитета ООП, который следит за отношениями между палестинцами и эмиратами, заявил «Аль-Монитор» при условии анонимности: «Социальный аспект визита не отрицает наличия политических программ, в основном переворачивая страницу о напряженности между Рамаллой и Абу-Даби, который защищает Мохаммеда Дахлана, заклятого врага Аббаса, с 2011 года », когда Аббас отстранил Дахлана от партии «Фатх».
Источник добавил: «Напряженность возросла после того, как Аббас отказал в просьбе ОАЭ в 2012 году, чтобы он не добивался членства ООН в Палестине. Просьба, основвывалась на предложении США. Визит может включать в себя просьбу палестинцев о поддержке Эмиратами ПА, которая является сталкивается с серьезным финансовым кризисом».