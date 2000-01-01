Россия и Турция рассматривают новую сделку по ЗРК S-400
Россия и Турция подтвердили, что рассматривают новую сделку для Анкары по приобретению большего количества ракетных систем S-400, несмотря на угрозу санкций США, сообщает российское информационное агентство Новости . Однако Турция, похоже, предлагает компромисс с Соединенными Штатами.
Александр Михеев, генеральный директор российского государственного экспортера оружия "Рособоронэкспорт", заявил 26 ноября, что Москва надеется заключить новый договор о продаже ракетных систем S-400 Турции в первой половине следующего года. Рособоронэкспорт в настоящее время находится под санкциями США за продажу оружия Ирану, Северной Корее и Сирии.
"Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы подпишем контрактные документы", - сказал Михеев сообщает РИА Новости.
Он добавил: «Но я хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками S-400. У нас большие планы на будущее».