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Россия и Турция рассматривают новую сделку по ЗРК S-400 | Фото:03.12 16:12   MIGnews.com

Россия и Турция рассматривают новую сделку по ЗРК S-400

Россия и Турция подтвердили, что рассматривают новую сделку для Анкары по приобретению большего количества ракетных систем S-400, несмотря на угрозу санкций США, сообщает российское информационное агентство Новости . Однако Турция, похоже, предлагает компромисс с Соединенными Штатами.

Александр Михеев, генеральный директор российского государственного экспортера оружия "Рособоронэкспорт", заявил 26 ноября, что Москва надеется заключить новый договор о продаже ракетных систем S-400 Турции в первой половине следующего года. Рособоронэкспорт в настоящее время находится под санкциями США за продажу оружия Ирану, Северной Корее и Сирии.

"Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы подпишем контрактные документы", - сказал Михеев сообщает РИА Новости.

Он добавил: «Но я хочу подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество с Турцией не ограничивается поставками S-400. У нас большие планы на будущее».


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