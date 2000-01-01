03.11 12:28 MIGnews.com

США возвращаются на север Сирии

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Американские военные вернулись на базу, расположенную на западе сирийской провинции Ракка.Конвой из бронетранспортеров и пикапов проследовал на базу «Джезре» в Ракке через провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии.На базу прибыло до 30 американских военнослужащих.Американские военные 31 октября вновь появились на севере Сирии, откуда были выведены в связи с операцией «Источник мира».Ранее агентство «Анадолу» сообщало, что американские военные вновь вернулись на базы в районе Сиррин в 30 километрах от сирийско-турецкой границы.Отметим, что ранее военнослужащие американской армии возобновили патрулирование района нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии вблизи зоны проведения операции «Источник мира».