03.11 11:25 MIGnews.com

Анкара готова рассмотреть закупку ЗРК Patriot

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Турция в полном объеме выполняет свои обязательства в рамках партнерства по программе строительства истребителей пятого поколения F-35. Об этом сказал глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир на VIII Азиатско-Австралийском вертолетном форуме в Анкаре.«У Турции нет колебаний по этому вопросу. Поэтому если дальнейшие шаги США будут конструктивными, то Анкара продолжит сотрудничество», - сказал Демир.По его словам, Турция никогда не демонстрировала негативный подход к этому вопросу.Глава управления также напомнил о заявлениях президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и министра национальной обороны Хулуси Акара по закупке ЗРК С-400.Турция развернет системы ЗРК С-400 в апреле 2020 года, отметил глава управления.Отметим, что чиновник, что Анкара готова рассмотреть новые предложения по закупке ЗРК Patriot. если таковые поступят в ходе планируемого визита президента Турции в США.