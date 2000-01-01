Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











`Русские евреи` защищают Израиль | Фото:03.11 17:28   MIGnews.com

"Русские евреи" защищают Израиль

В США русские евреи почти никогда не вмешиваются в местную политику - они слишком заняты, зарабатывая на жизнь, изучая английский язык и пытаясь вписаться в местное общество.

Но 5 ноября три еврея с русскими акцентами будут баллотироваться на три места в школьном комитете небольшого городка. Причина, по которой они это делают? Потому что они возмущены тем, что детей учат в государственной школе об израильско-палестинском конфликте,- сообщает Jpost

Это началось около восьми лет назад, когда студентам показывали карту Ближнего Востока без Израиля, говорит Галина Розенблит, учитель математики из Беларуси, которая баллотируется на место в комитете.

Детям также показали фильм, в котором израильские солдаты ведут себя как нацисты , избивая палестинских мирных жителей прикладами винтовок и приказывая им двигаться быстрее, сказал Алекс Койфман, президент Российского еврейского общинного фонда, который также баллотируется в комитет.

Студентам сказали, что палестинские женщины были изнасилованы в израильских тюрьмах, и им раздавали раздаточный материал с хартией ХАМАСа, на котором были напечатаны фотографии с надписью «Убить евреев», чтобы прочитать «Убить израильтян», сказал Койфман.

Студенты узнали о палестинских беженцах, которые бежали из Израиля, но не о еврейских беженцах, которые должны были бежать из арабских стран, хотя на самом деле было больше еврейских беженцев, говорит русскоязычный бухгалтер Лев Агранович, который также баллотируется в школьный комитет. Десятки русских евреев говорили об этих инцидентах перед школьным комитетом Ньютона, но никаких мер не было принято, несмотря на то, что школьный руководитель и председатель школьного комитета оба были евреями сказал Койфман.

Поэтому в этом году российско-еврейские жители Ньютона меняют свою стратегию: они баллотируются на политические должности.

По мнению Койфмана, антиизраильские предрассудки являются синонимом антисемитизма, и это то, что русских евреев больше беспокоит, чем американских евреев, сказал он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:00
Арабские депутаты Кнессета начали голодовку
16:34
Гастроэнтеролог развеял главные мифы о хлебе
16:05
Яиру Нетаниягу выплатят 30 тыс. шекелей компенсации
15:42
Армия Ирана формирует новые бригады
15:14
Гидеон Саар: Мы должны были уничтожить ХАМАС
14:56
Асад назвал Трампа "лучшим американским президентом"
14:32
Нетаниягу: мы продолжим действовать по всем фронтам
14:21
17-летняя сбежала из дома и умерла в доме араба от героина
14:01
Дерматолог рассказала, как навсегда излечить грибок
13:30
ПА хочет защитить права палестинцев, работающих в Израиле
13:11
"Ольмерт - последний, кто может читать мораль Биби"
13:00
Лидеры делают недостаточно для того, чтобы остановить ХАМАС
12:44
"Адвокат Ольмерта не сел - спасла жена-прокурор"
12:28
США возвращаются на север Сирии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus