03.11 17:28 MIGnews.com

"Русские евреи" защищают Израиль

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В США русские евреи почти никогда не вмешиваются в местную политику - они слишком заняты, зарабатывая на жизнь, изучая английский язык и пытаясь вписаться в местное общество.Но 5 ноября три еврея с русскими акцентами будут баллотироваться на три места в школьном комитете небольшого городка. Причина, по которой они это делают? Потому что они возмущены тем, что детей учат в государственной школе об израильско-палестинском конфликте,- сообщает JpostЭто началось около восьми лет назад, когда студентам показывали карту Ближнего Востока без Израиля, говорит Галина Розенблит, учитель математики из Беларуси, которая баллотируется на место в комитете.Детям также показали фильм, в котором израильские солдаты ведут себя как нацисты , избивая палестинских мирных жителей прикладами винтовок и приказывая им двигаться быстрее, сказал Алекс Койфман, президент Российского еврейского общинного фонда, который также баллотируется в комитет.Студентам сказали, что палестинские женщины были изнасилованы в израильских тюрьмах, и им раздавали раздаточный материал с хартией ХАМАСа, на котором были напечатаны фотографии с надписью «Убить евреев», чтобы прочитать «Убить израильтян», сказал Койфман.Студенты узнали о палестинских беженцах, которые бежали из Израиля, но не о еврейских беженцах, которые должны были бежать из арабских стран, хотя на самом деле было больше еврейских беженцев, говорит русскоязычный бухгалтер Лев Агранович, который также баллотируется в школьный комитет. Десятки русских евреев говорили об этих инцидентах перед школьным комитетом Ньютона, но никаких мер не было принято, несмотря на то, что школьный руководитель и председатель школьного комитета оба были евреями сказал Койфман.Поэтому в этом году российско-еврейские жители Ньютона меняют свою стратегию: они баллотируются на политические должности.По мнению Койфмана, антиизраильские предрассудки являются синонимом антисемитизма, и это то, что русских евреев больше беспокоит, чем американских евреев, сказал он.