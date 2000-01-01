03.11 15:42 MIGnews.com

Армия Ирана формирует новые бригады

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Сухопутные силы Ирана создали ряд новых артиллерийских и механизированных бригад в рамках плана по изменению своей структуры, объявил командующий Силами.Выступая на церемонии вручения дипломов армейским кадетам в воскресенье, бригадный генерал Киомарс Хейдари сказал, что великий план пересмотра структуры сухопутных войск армии привел к созданию трех основных секций.К первой относятся мобильные наступательные подразделения, сказал командир, отметив, что в составе Сухопутных войск больше нет пехотных подразделений.По его словам, во вторую входят пять бригад быстрого реагирования и армейский спецназ, а в третью группу входят пять артиллерийских и механизированных бригад.Генерал обнародовал структурное изменение в боевых стратегиях сухопутных войск армии, сделав особый акцент на наступательном подходе.В ноябре 2018 года аятолла Хаменеи заявил, что усиление военной готовности Ирана испугает противников и будет сдерживать их, подчеркнув: «Исламская Республика не намерена начинать войну против кого-либо, но вы (иранские военные силы) должны усилить свой потенциал таким образом, что не только противник будет бояться нападения на Иран, но и благодаря солидарности, мощи и эффективному присутствию Вооруженных сил призрак угроз против иранской нации будет сметен».