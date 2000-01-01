03.11 14:56 MIGnews.com

Асад назвал Трампа "лучшим американским президентом"

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Президент Сирии Башар Асад похвалил президента США Дональда Трампа в заранее записанном интервью по государственному телевидению.«Когда дело доходит до Трампа, вы можете задать мне вопрос, и я дам вам ответ, который может показаться странным. Я говорю вам, что он лучший американский президент», - сказал он.«Почему? Не потому, что его политика хороша, а потому, что он самый прозрачный президент», - добавил Асад."Трамп говорит прозрасно, говоря:" мы хотим нефти ", сказал он.«Чего мы хотим больше, чем прозрачного врага?»Отметим, что комментарии Асада поступили после недавнего вывода Трампа американских войск из северной Сирии, за которым последовало турецкое военное наступление на территорию страны.Решение Трампа вывести американские войска из этого района - расчистить путь для турецкого вторжения - было атаковано дома как предательство американских курдских союзников, которые рискуют спровоцировать возрождение группировки Исламское государство.Асад также заявил в интервью, что он не хотел превращаться в «врага» соседней Турции, несмотря на противостояние между их силами на севере страны.«Мы должны сделать так, чтобы мы не превратили Турцию в врага, и здесь появляется роль друзей», таких как Россия и Иран, - сказал Асад в интервью на государственном телевидении.