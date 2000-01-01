03.11 13:30 MIGnews.com

ПА хочет защитить права палестинцев, работающих в Израиле

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Международные профсоюзные чиновники приветствуют недавнее решение палестинского правительства запретить посреднические услуги, которые "шантажируют" палестинцев, которые ищут разрешения на работу в Израиле. Однако, по их словам, необходимо проделать еще большую работу.Правительство ПА опубликовало решение о запрете практики этих посредников, которые взимают от 1500 до 3000 шекелей (от 425 до 850 долларов США) в месяц, сообщает Haaretz 23 октября. Министр труда Палестины Насри Абу Джайш опубликовал заявление, в котором говорится, что Решение правительства также позволит работникам преследовать в судебном порядке посредников, чтобы вернуть уплаченные им суммы.Количество разрешений, выдаваемых бесплатно палестинцам, оценивается в 100 000 в год. Израиль устанавливает условия для получения разрешений, включая то, что получатель должен быть старше 22 лет, женат и не иметь никаких записей в системе сил безопасности. Израиль также проводит проверку данных, чтобы убедиться, что рабочие не были вовлечены в какие-либо враждебные действия против Израиля.Отметим, что специалисты считают, что палестинские рабочие несут большие потери в этом процессе. Половина их зарплат уходит к брокерам, а палестинские рабочие официально не зарегистрированы в качестве рабочих. Следовательно, они теряют свое социальное обеспечение, пенсии при прекращении службы и компенсацию, если они получают травмы на работе.Кроме этого, брокерская практика нарушает Парижское экономическое соглашение, подписанное между палестинцами и Израилем в 1994 году. Пакт регулирует въезд палестинских рабочих в Израиль через палестинские официальные органы, обеспечивая полный доступ рабочих к их трудовым правам.