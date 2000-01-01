03.10 10:02 MIGnews.com

Посланник ЕС на Ближнем Востоке против аннексии Израиля

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Предупреждая, что планы аннексии Израиля будут угрожать стабильности в регионе, Специальный представитель Европейского Союза по ближневосточному мирному процессу Сюзанна Терсталь посетила долину реки Иордан в среду. «Как заявил ЕС в своем заявлении от 17 сентября, аннексия любой части Западного берега без согласия палестинцев была бы серьезным нарушением международного права», - сказала Терсталь. «Это также поставит под угрозу жизнеспособность решения о двух государствах и поставит под угрозу региональную стабильность. ЕС продолжит следить за ситуацией и действовать соответствующим образом ».Во вторник посланник прибыла в Иерусалим и написала в Твиттере пожелание сладкого Нового года. С момента своего вступления в должность в прошлом году она неоднократно посещала Израиль и палестинские территории.Отметим, что это ее первый визит с тех пор, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что планирует аннексировать поселения на Западном берегу , начиная с долины реки Иордан, если он сформирует правительство, которое позволит ему продолжать руководить страной. «Я была сегодня в долине реки Иордан с [делегацией ЕС палестинцам] и главами миссий ЕС в Иерусалиме и Рамаллахе», - написала в среду Терсталь. «Это был поучительный визит, чтобы воочию увидеть важность этого региона».Среди ее остановок было посещение школы в долине реки Иордан в палестинской деревне Эйн-Шибли, где ее приветствовали дети, размахивающие палестинскими флагами, некоторые из которых были одеты в традиционную палестинскую одежду. Терсталь выступает в то время, когда мирный процесс заморожен, а США, похоже, ждут результатов коалиции израильских выборов, прежде чем публиковать свой мирный план.Тем временем под вопросом находится будущее зоны С, которая находится под израильским военным и гражданским контролем, особенно в свете планов аннексии Израиля. У Израиля и ЕС возникли разногласия по вопросу развития палестинцев в зоне C, и ЕС считает, что этот район должен стать частью будущего палестинского государства.«Зона C составляет более 60% территории Западного берега и является центром любого жизнеспособного палестинского государства», - сказала она. «Во время моего сегодняшнего визита я видел своими глазами суровые условия жизни палестинцев, проживающих в зоне C.Многие из них не имеют доступа к воде и электричеству, в то время как построены населенные пункты всего в нескольких сотнях метров и они имеют доступ ко всем особенностям современной жизни ». Палестинские общины в зоне C« страдают от недостаточного развития, По словам Терсталь. «ЕС и его партнеры неоднократно призывали Израиль разрешить дальнейшее развитие в зоне С и выполнить свой долг согласно международному гуманитарному праву по защите населения, живущего в условиях оккупации». Большинство израильтян считают, что некоторая часть зоны С должна быть включена в окончательные границы Израиля, а партия Ямина выступает за то, чтобы все это было частью суверенного Израиля.Правые политики и активисты Израиля опасаются, что развитие палестинцев в зоне С создает на местах факты, которые гарантировали бы, что эта территория станет частью будущего палестинского государства.