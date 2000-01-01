03.10 09:17 MIGnews.com

Сирия, Россия и Иран проводят совместные военные учения

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Сирия, Россия и Иран проводят совместные военные учения в Дейр-эз-Зур.Силы сирийского режима проводят совместные военные учения с российскими и иранскими войсками к западу от Дейр-эз-Зура, что является новым событием, которое может сигнализировать о значительном изменении недавних волнений на востоке страны. Местные новостные сайты сообщают, что учения, в том числе пуски ракет и летные маневры на пустых участках территории, ограничены районами, в настоящее время находящимися под контролем режима.Оппозиционная медиа-сеть DeirEzzor24 сообщила, что силы режима впервые проводят военные учения в провинции как с Россией, так и с Ираном. Она добавил, что учения продлятся несколько дней и будут проходить только в районах, контролируемых режимом в западной части Дейр-эз-Зура. Иранские ополченцы в Дейр-эз-Зуре изгнали многих сирийцев из их домов в нескольких деревнях провинции, в результате чего от 15 000 до 20 000 мирных жителей остались без крова и были вынуждены жить во временных лагерях, управляемых возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДФ).Иран, его союзные боевики и Россия поддержали президента Сирии Башара Асада в разрушительной восьмилетней гражданской войне в стране. Проправительственные силы в Дейр-аз-Зуре действуют при поддержке различных иностранных вооруженных групп, включая иракцев и иранцев.Отметим, что между тем, СДФ контролируют территорию, расположенную дальше к северу в провинции, которую он захватил у группы «Исламское государство» в ходе многомесячной кампании, поддерживаемой возглавляемыми США коалиционными силами.Сирийский конфликт, разразившийся в 2011 году в результате кровавых репрессий против антирежимных демонстраций, превратился в сложную войну, втягивающую региональные и международные державы и в результате которой погибло более 370 000 человек.