03.10 10:24 MIGnews.com

Могут ли палестинцы провести новые выборы?

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ХАМАС и «Исламский джихад» приветствовали намерение президента Палестинской администрации Махмуда Аббаса назначить всеобщие выборы после его возвращения в Рамаллах из Нью-Йорка, где он выступил с речью перед Генеральной Ассамблеей ООН. Центральная избирательная комиссия Палестины заявила в субботу, что готова провести новые выборы и что будет назначена дата проведения выборов, как только Аббас издаст «президентский указ» о голосовании,- пишет JP.Однако палестинские политические аналитики выразили скептицизм по поводу перспектив проведения выборов, особенно в связи с продолжающимся соперничеством между правящей фракцией Аббаса и ХАМАСом. В своем выступлении Аббас сказал, что по возвращении в Рамаллах он решил «объявить дату проведения всеобщих выборов в Палестине - на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа».Он призвал ООН и международные организации следить за выборами и предупредил, что он «возложит полную ответственность на тех, кто может попытаться предотвратить их проведение в установленную дату». Отметив, что последние палестинские парламентские выборы состоялись в 2006 году, Аббас заявил, что «этот демократический процесс был парализован в результате переворота ХАМАС в 2007 году», имея в виду насильственное поглощение террористической группой сектора Газа в том году.Приветствуя призыв к проведению давно назревших выборов, ХАМАС призвал Аббаса отказаться от подписанных в Осло соглашений с Израилем, чтобы обеспечить успех голосования. ХАМАС заявил, что палестинцы должны прийти к соглашению о «всеобъемлющей стратегии противодействия поддерживаемым США израильским схемам ликвидации палестинского дела». Высокопоставленный чиновник « Исламского джихада» Нафез Аззам также приветствовал призыв Аббаса к проведению выборов и сказал, что это будет способствовать достижению палестинского единства.По словам Аззама, выборы президента ПА и палестинского парламента представляют собой «частичное решение» проблем, стоящих перед палестинцами. Высокопоставленный представитель ПА в Рамалле предсказал, что Израиль не позволит палестинцам провести выборы в восточном Иерусалиме. Израиль разрешил палестинским жителям восточного Иерусалима (которые не являются гражданами Израиля) голосовать в почтовых отделениях на парламентских выборах в Палестине в 2006 году, что привело к победе ХАМАСа.«Я сомневаюсь, что Израиль позволит палестинцам в восточном Иерусалиме участвовать в выборах, когда и если они будут проведены», - сказал чиновник. «Это будет одним из препятствий на пути проведения выборов». Он также сказал, что не считает, что ХАМАС заинтересован в проведении новых выборов. Тем временем, Ибрагим Мильхем, представитель правительства ПА, заявил, что Восточный Иерусалим «должен быть включен в новые выборы, такие как в секторе Газа».Он сказал, что правительство ПА планирует просить международное сообщество вмешаться, чтобы позволить палестинцам провести выборы также в восточном Иерусалиме. Палестинские политологи отметили, что неясно, что имел в виду Аббас, когда говорил о проведении выборов. «Сказанное президентом Аббасом было непонятно, - сказал один аналитик. «Он не сказал, имел ли он в виду президентские или парламентские выборы или выборы в парламент ООП, Палестинский национальный совет». Другой аналитик сказал, что, по его мнению, Аббас имел в виду только выборы в палестинский парламент, Палестинский законодательный совет.«Я не верю, что мы увидим президентские выборы в ближайшем будущем», - сказал он. Последние президентские выборы состоялись в январе 2005 года, когда Аббас был избран на четырехлетний срок. Отметим, чтo аналитики считают, что шансы на проведение каких-либо выборов невелики в свете продолжающегося спора между ФАТХ и ХАМАС, добавляя, что разрыв между двумя конкурирующими партиями остается как никогда большим. С 2006 года несколько попыток провести выборы не увенчались успехом после того, как ФАТХ и ХАМАС не смогли достичь соглашения об осуществлении своих соглашений о примирении. Они сказали, что для того, чтобы выборы прошли успешно, ФАТХ и ХАМАС должны прийти к соглашению об осуществлении предыдущих соглашений о примирении, которые они достигли за последние 12 лет.