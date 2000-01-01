Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сменился рулевой во внешней политике 03.07 18:17   MIGnews.com

Сменился рулевой во внешней политике

Европейский Союз сумел уладить разногласия, грозившие параличом власти в крупнейшем экономическом и политическом союзе планеты с населением в полмиллиарда человек. После трех дней ожесточенных споров и взаимных обвинений лидеры 28 стран ЕС распределили ключевые посты в руководстве блока.

За внешнюю политику ЕС вместо итальянки Федерики Могерини будет отвечать 72-летний министр иностранных дел Испании, социалист Жозеп Боррель.

Интересна позиция этого политика по некоторым актуальным проблемам международных отношений

"Испания с большой озабоченностью воспринимает эволюцию отношений с Ираном. Это очень плохая новость. Будем надеяться, что иранцы передумают. Мы с нашей стороны сделаем все возможное, чтобы сохранить это соглашение, которое Испания считает положительным", – заявил Боррель журналистам в Брюсселе.

Он добавил, что "необходимо не допустить, чтобы соглашение, от которого в большой степени зависит безопасность в регионе, окончательно провалилось.

"Для США договор мертв. Но чтобы он окончательно умер, необходимо, чтобы он был мертв с двух сторон. Мы пытаемся убедить иранцев, чтобы они не отказались окончательно. Мы сожалеем, что господин Трамп нарушил этот деликатный баланс", – добавил Боррель.

Он признал, что в настоящее время сложилась "новая ситуация" в отношениях Европы и США. "Ни один из моих предшественников (на посту министра – ред.) не работал в такой ситуации, отношения с США были куда более нормальными. Сейчас это разногласия, это очаги напряжения. В США президент, который меняет геостратегический баланс, отказывается от больших международных соглашений – от соглашения о климатических изменениях до договора с Ираном, соглашения о ядерных ракетах средней дальности. Он ставит вопрос о возможности военного вмешательства в Венесуэлу. Это новые обстоятельства, с которыми непросто справиться. Это заставляет нас откровенно говорить о тех вещах, по которым мы не согласны, которые мы не поддержим и не будем поддерживать", – заявил Боррель. При этом он заявил, что не считает вторжение США в Венесуэлу "неизбежным".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:10
Женщины-политики раскритиковали раввина Шломо Авинера
16:30
Работница детского сада жестоко обращалась с детьми
15:08
Суд отбирает у Маслякова КВН
15:05
Эфиопская община в ярости от "белых СМИ"
14:15
Российские эксперты: Система С-300 неэффективна в Сирии
13:45
Американская Intuit расширяет свое присутствие в Израиле
13:18
Направляющийся в Сирию нефтяной танкер задержан в Гибралтаре
13:10
Канаду потрясло мощное землетрясение
13:02
Два араба из Иерусалима запугали и изнасиловали женщину
12:51
Иран депортировал известную британскую певицу
12:39
Украина осталась беднейшей страной в Европе
12:38
Инициативы по борьбе с расизмом не реализованы полностью
12:24
Facebook извинился за перебои в работе своих сервисов
12:10
Количество китайских туристов в Израиле рекордно выросло
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus