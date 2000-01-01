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Корона мешает аннексии | Фото:03.06 19:07   MIGnews.com

Корона мешает аннексии

Администрация США вряд ли одобрит движение Израиля в одностороннем порядке аннексировать части Западного берега к 1 июля, дате, намеченной премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщил в среду газете «The Times of Israel» авторитетный источник.

Фактически, может пройти много недель и, возможно, даже несколько месяцев, прежде чем совместный американо-израильский картографический комитет завершит свою работу. Это было предварительное условие Белого дома , которое должно быть выполнено, прежде чем он даст зеленый свет для аннексии, сказал анонимный источник.

Перед картографическим комитетом стоит задача определения точных границ района, к которому Израиль будет применять суверенитет. Это сложная задача, требующая тщательной работы на местах.

Еще одна проблема состоит в том, что чиновники Белого дома, отвечающие за файл аннексии - старший советник президента Дональд Трамп Джаред Кушнер и специальный посланник мирного процесса АвиБерковиц - не были в Израиле с тех пор, как мирный план администрации был анонсирован в январе. Маловероятно, что Белый дом поддержит аннексию Израиля до того, как дуэт приедет в Иерусалим, чтобы обсудить некоторые нерешенные вопросы.


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