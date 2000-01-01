03.06 16:02 MIGnews.com

Иран огорчен поведением населения

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Иран во вторник посетовал, что люди игнорируют правила социального дистанцирования, сообщая при этом о более чем 3000 новых случаев короновируса во второй волне.«Тот факт, что люди стали совершенно небрежными в отношении этой болезни, вызывает серьезную обеспокоенность», сказал министр здравоохранения Саид Намаки.«Они либо полностью доверяют нам, либо думают, что коронавирус исчез. Последнее совсем не соответствует действительности », - цитирует его слова агентство ISNA.Выступление министра прозвучало после того, как официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сказал, что за последние 24 часа в Иране было подтверждено 3117 новых случаев. Это привело к тому, что общее количество больных достигло 157 562.Джаханпур сказал, что за последний день вирус унес еще 64 жизней, в результате чего общее число погибших составило 7 942 человека.Последние данные о заболеваемости были близки к максимальному суточному количеству самых смертоносных вспышек COVID-19 на Ближнем Востоке.Однако, эксперты как внутри страны, так и за рубежом выразили скептицизм по поводу официальных данных Ирана, заявив, что реальные потери могут быть гораздо выше.