03.06 12:13 MIGnews.com

Палестинцы открыты для переговоров с Израилем через Москву

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Палестинские лидеры были бы открыты для возобновления переговоров с Израилем, если бы они были при посредничестве России, заявил во вторник министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики.«Мы доверяем президенту Владимиру Путину и уверены, что такая встреча принесет свои плоды, и удастся вернуть нас к переговорам, а также остановить планы Израиля по аннексии частей оккупированного Западного берега», - сказал он.Аль-Малики сказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дважды срывал планы России провести обсуждения в Москве. «Палестина готова вести переговоры с Израилем посредством видеоконференций и под эгидой России, если Россия посчитает, что это осуществимо», - добавил он.Офер Зальцберг, старший аналитик Международной кризисной группы, рассказал Arab News, что Москва отдельно сотрудничала с Белым домом и Рамаллой по поводу прекращения или отсрочки спорных планов аннексии Израиля, которые Нетаньяху пригрозил осуществить 1 июля.«Кажется, что камнем преткновения является то, должен ли план Трампа быть в центре дискуссий. Недостаточно договориться о канале переговоров, будь то Россия или кто-то другой.»Зальцберг заявил, что противники аннексии ждали, когда палестинские лидеры предложат свой мирный план и повестку дня для переговоров, и были разочарованы тем, что ни того, ни другого не последовало.Предпринимаются также усилия, чтобы новые министры обороны и иностранных дел Израиля встретились с ключевыми арабскими лидерами, в том числе с королем Иордании Абдаллой. Возможно, это убедит израильтян в том, что аннексия подорвет шансы на мир.