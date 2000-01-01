03.06 11:02 MIGnews.com

Китай отложил выпуск информации о коронавирусе

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Ассошиэйтед Пресс провело собственное расследование о взаимоотношениях ВОЗ и Китая по поводу пандемии коронавируса, результаты которого опубликованы в СМИ.Согласно расследования, в течение января Всемирная организация здравоохранения публично хвалила Китай за «быструю реакцию» на новый коронавирус, и благодарила китайское правительство за то, что оно «немедленно» предоставило генетическую карту вируса.Но на самом деле китайские чиновники занимались выпуском генетической карты или генома смертельного вируса более недели после того, как несколько правительственных лабораторий полностью расшифровали его, не делясь деталями, которые являются ключом к разработке тестов, лекарств и вакцин.Ассошиэйтед Пресс выяснило, что представители органов здравоохранения «открыли» геном только после того, как китайская лаборатория опубликовала его на веб-сайте по вирусологии 11 января. Даже тогда Китай затормозил сведения еще как минимум на две недели, когда вспышка, возможно, резко замедлилась.Хотя ВОЗ продолжала публично одобрять Китай, записи, полученные АР, показывают, что они обеспокоены тем, что Китай не поделился достаточной информацией для оценки риска. Это стоило миру ценного времени.«В настоящее время мы находимся на этапе, когда нам дают его за 15 минут до того, как он появится на телевидении», - сказал высокопоставленный представитель ВОЗ в Китае д-р Гауден Галеа.Хотя международное право обязывает страны сообщать ВОЗ информацию, которая может оказать влияние наобщественное здравоохранение, агентство не имеет правоприменительных полномочий. Вместо этого оно должно опираться на сотрудничество государств-членов ООН.AP обнаружило, что ВОЗ не вступала в сговор с Китаем. ВОЗ сама была в неведении, поскольку Китай предоставил ей только минимальную необходимую информацию. Но агентство попыталось изобразить Китай в лучшем свете, скорее всего, чтобы убедить страну предоставить больше деталей о вспышках.Чиновники ВОЗ беспокоятся о том, как заставить Китай дать дополнительную информацию, не раздражая власти и не подвергая опасности китайских ученых, которых они восхваляют за то, что они расшифровали геном с удивительной скоростью. Д-р Майкл Райан, глава ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, сказал, что лучший способ «защитить Китай» состоит в том, чтобы ВОЗ провела собственный независимый анализ.