Британские химики не смогли выяснить происхождение Новичка
Ученые из химической лаборатории в городе Портон-Даун рассказали, что им не удалось определить происхождение нервнопаралитического вещества "Новичок", которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Об этом сообщили в агентстве Lenta.ru со ссылкой на британские СМИ.
Сообщается, что глава химической лаборатории Гэри Эйткенхэд заявил, что лаборатория не специализируется на определении происхождения веществ, а только классифицирует их, поэтому ученым вообще не удалось определить, откуда прибыл "Новичок".
Ранее британская полиция заявила о подозрении в отравлении гречневой крупы, прибывшей из России.
Напомним, двойной агент Сергей Скрипаль с дочерью Юлией были отравлены около своего дома в Британии. Власти соединенного Королевства подозревают в отравлении РФ, в связи с чем десятки стран выслали российских дипломатов.