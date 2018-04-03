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Фото из Facebook: David Mortimer 03.04 20:31   MIGnews.com

Британские химики не смогли выяснить происхождение Новичка

Ученые из химической лаборатории в городе Портон-Даун рассказали, что им не удалось определить происхождение нервнопаралитического вещества "Новичок", которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. Об этом сообщили в агентстве Lenta.ru со ссылкой на британские СМИ.

Сообщается, что глава химической лаборатории Гэри Эйткенхэд заявил, что лаборатория не специализируется на определении происхождения веществ, а только классифицирует их, поэтому ученым вообще не удалось определить, откуда прибыл "Новичок".

Ранее британская полиция заявила о подозрении в отравлении гречневой крупы, прибывшей из России.

Напомним, двойной агент Сергей Скрипаль с дочерью Юлией были отравлены около своего дома в Британии. Власти соединенного Королевства подозревают в отравлении РФ, в связи с чем десятки стран выслали российских дипломатов.
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