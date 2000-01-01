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Сербия закупит у Израиля значительное количество оружия | Фото:03.03 16:50   MIGnews.com

Сербия закупит у Израиля значительное количество оружия

Президент Сербии Александр Вучич во время ежегодной конференции AIPAC в Вашингтоне объявил о своих планах закупки оружия у Израиля и открытия «официального государственного офиса» в Иерусалиме Вучич добавил, что за ним последует дипломатическое представительство с национальным флагом Сербии.

«Мы пытаемся найти лучший способ сделать что-то официально в Иерусалиме», - пояснил он. «У нас всегда были хорошие отношения с евреями на протяжении всей истории. Мы любим еврейский народ, у нас всегда были прекрасные отношения, и мы сделаем все возможное, чтобы улучшить наши отношения ».

Согласно интервью, опубликованному в « Джерузалем пост» , Вучич сказал, что покупка оружия у Израиля «не будет небольшой доставкой».

Отвечая на вопросы о пропалестинской кампании бойкота, отчуждения, санкций (BDS) в Западной Европе, Вучич заявил, что в Сербии ее не существует. Его страна, настаивал он, «не является благодатной почвой для антисемитских сообщений».

Приветствуя мирный план Трампа, Вучич заявил, что палестинцы и израильтяне должны прийти к соглашению по пограничным спорам. Тем не менее, «мы всегда будем делать все возможное, чтобы согласовать наши интересы с Израилем».


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