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ЕС созывает встречу министров иностранных дел по Сирии | Фото:03.03 14:31   MIGnews.com

ЕС созывает встречу министров иностранных дел по Сирии

На следующей неделе министры иностранных дел ЕС проведут экстренное совещание, чтобы обсудить обострение сирийского конфликта, который приводит беженцев к границам блока с Турцией , заявил в воскресенье глава внешнеполитического ведомства ЕС Джозеп Боррелл.

Боевые действия вокруг сирийского Идлиб «представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности» с серьезными гуманитарными последствиями для региона и за его пределами, говорится в заявлении.

ЕС "должен удвоить усилия по преодолению этого ужасного человеческого кризиса всеми имеющимися в его распоряжении средствами", сказал он.

«Поэтому я призываю провести внеочередное заседание Совета по иностранным делам на следующей неделе для обсуждения складывающейся ситуации».

Боррелл сказал, что встреча была организована, в частности, по просьбе Греции, которая сталкивается с скоплением тысяч мигрантов на ее границе с Турцией.

Поток мигрантов через Турцию к границе Греции, в частности, возродил опасения ЕС по поводу повторения чрезвычайной ситуации с беженцами в 2015 году. Этот приток в основном лиц, ищущих убежища из Сирии, был ограничен в 2016 году сделкой с Анкарой под названием «Заявление ЕС-Турция».

Боррелл сказал, что «Заявление ЕС-Турция должно быть поддержано», добавив, что «ЕС занимается поддержкой Греции и Болгарии в разрешении складывающейся ситуации».

Он призвал к прекращению огня в Сирии и деэскалации военных действий, а также предложил поддержку ЕС, "чтобы смягчить последствия кризиса".

«Всем, особенно сирийскому режиму, необходимо срочно возобновить политический процесс под эгидой Организации Объединенных Наций», - сказал он.

Он сказал, что внеочередная встреча министров иностранных дел ЕС поможет сосредоточиться на событиях, и подчеркнул, что «коллективные действия» необходимы для «эффективного решения кризиса и содействия прокладке пути к политическому решению».


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