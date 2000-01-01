03.03 12:52 MIGnews.com

РФ ищет, как привлечь ОАЭ и Саудию к своей политике в Сирии

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По мере того, как отношения с Турцией затихают, Москва ищет способы взаимодействия с саудитами и эмиратами, чтобы они вернулись в сирийскую игру.Поскольку новый раунд российско-турецких переговоров в Москве по сирийской провинции Идлиб продолжается, Кремль, вероятно, пытается переписать правила игры в Сирии, перейдя от своего давнего сотрудничества с Анкарой к партнерству со странами Персидского залива, которые, в свою очередь, стремятся обуздать Турцию,- пищет Аль-Монитор.Так, 26 февраля заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обвинил Турцию в доставке иностранных боевиков в Ливию. Ранее в тот же день Богданов встретился с послом Саудовской Аравии в Москве Райдом бин Халидом Кримли, чтобы вручить ему награду за «личный вклад в укрепление саудовско-российских отношений». Крымли завершил свою службу в России и вскоре покинет Москву.Отдельно состоялась встреча между дипломатическим представительством Объединенного Арабского Эмирата в Сирии и губернатором Дамаска Алаа Ибрагимом. Участники переговоров сосредоточились на иностранных инвестициях в Сирии и путях расширения двустороннего сотрудничества на всех уровнях. Дипломатические контакты между двумя государствами, которые долгое время находились в состоянии конфликта, постепенно шли другим путем.Что особенно интересно во встрече между эмиратской делегацией и Ибрагимом, так это время. Переговорам предшествовал визит в ОАЭ Сергея Нарышкина, директора Службы внешней разведки России, 12 февраля. На встрече с местным разведывательным сообществом он говорил о «Перспективах сотрудничества в борьбе с терроризмом и решения новых задач и угроз национальным интересам двух стран». После встречи пресс-служба российской разведывательной службы заявила, что обе стороны признали «схожие или близкие подходы» к региональным кризисам и их решениям.Наряду с саудитами, Эмираты считаются основным конкурентом Турции в регионе. Таким образом, визит Нарыскина в Дубай не мог не вызывать подозрений в том, что Москва ищет способ уравновесить Анкару, особенно в период обострения напряженности вокруг Идлиба.На данный момент Москва удолетворена тем фактом, что и Абу-Даби, и Эр-Рияд, которые более осторожно относятся к сирийскому делу, могут отстаивать интересы России в восточной части Сирии, а также поддерживать усилия Москвы по восстановлению инфраструктуры страны, позволяя сирийским беженцам вернуться домой. До турецкой операции на востоке Евфрата, где США имели сильное присутствие, представители ОАЭ и Саудовской Аравии неоднократно посещали территорию, контролируемую сирийскими демократическими силами, в которой доминировали курды, и имели тесные связи с некоторыми сирийскими племенами.В этом отношении у России есть определенные надежды на сделку на востоке Евфрата с ОАЭ и Саудовской Аравией. Эти государства участвовали в процессе примирения оппозиции на юго-западе Сирии, когда Дамаск формально восстановил контроль над этой территорией, и ряд оппозиционных группировок присоединились к пророссийскому Пятому штурмовому корпусу.