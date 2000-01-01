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Израильско-иорданский договор `определенно в опасности` | Фото:03.03 11:59   MIGnews.com

Израильско-иорданский договор "определенно в опасности"

Премьер-министр Иордании Омара аль-Раззаза считает, что мирный договор между Иорданией и Израилем «определенно находится под угрозой».

Он дал такую мрачную оценку во время интервью с CNN, во время которого предупредил, что договор, подписанный в 1994 году, находится под угрозой из-за «односторонних мер» Израиля и «нарушения святости мусульманских и христианских прав в Израиле».

Аль-Раззаз пояснил, что дипломатические отношения между двумя странами были на «самом низком уровне» со времени подписания мирного договора. Он также предположил, что договор с Израилем был подписан при том понимании, что на региональном уровне будет найдено «всеобъемлющее решение», в котором соблюдаются права палестинцев.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что за несогласие с планом Трампа придется заплатить определенную цену, Аль-Раззаз сказал, что «отношения Иордании с США глубоко исторические и стратегические». Тем не менее он признал, что ни один из элементов мирного плана президента Дональда Трампа не обсуждался с Хашимитским Королевством до его объявления.


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