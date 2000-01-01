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ХАМАС: Россия приняла 4 условия по палестинскому вопросу | Фото:03.03 15:55   MIGnews.com

ХАМАС: Россия приняла 4 условия по палестинскому вопросу

Россия приняла четыре условия по межпалестинскому примирению, выдвинутые ХАМАС. Об этом заявил глава Политбюро ХАМАС Исмаил Ханийя в интервью телеканалу Russia TodayЮ- сообщает ИА Анадолу.

По его словам, на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, делегация контролирующего сектор Газа ХАМАС озвучила условия, которые приблизят примирение в Палестине.

Предложения палестинской стороны Ханийя перечислил следующим образом: проведение выборов на «Западном» берегу реки Иордан и в секторе Газа; созыв общепалестинского саммита с участием представителей всех палестинским групп; проведение заседания лидеров палестинских групп; формирование Правительства национального единства.

Глава Политбюро отметил, что Лавров одобрил все предложения и посчитал обязательным объединение палестинцев с учетом нынешней политической ситуации.


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