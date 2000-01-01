03.03 15:55 MIGnews.com

ХАМАС: Россия приняла 4 условия по палестинскому вопросу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Россия приняла четыре условия по межпалестинскому примирению, выдвинутые ХАМАС. Об этом заявил глава Политбюро ХАМАС Исмаил Ханийя в интервью телеканалу Russia TodayЮ- сообщает ИА Анадолу.По его словам, на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, делегация контролирующего сектор Газа ХАМАС озвучила условия, которые приблизят примирение в Палестине.Предложения палестинской стороны Ханийя перечислил следующим образом: проведение выборов на «Западном» берегу реки Иордан и в секторе Газа; созыв общепалестинского саммита с участием представителей всех палестинским групп; проведение заседания лидеров палестинских групп; формирование Правительства национального единства.Глава Политбюро отметил, что Лавров одобрил все предложения и посчитал обязательным объединение палестинцев с учетом нынешней политической ситуации.