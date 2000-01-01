Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






YouTube 03.01 17:14   MIGnews.com

Кто нарушает соглашение о перемирии в Сирии

Как известно, 31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял составленную Россией резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией. Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами.

С полуночи 30 декабря соглашение о перемирии вступило в силу.

Оно не касается некоторых группировок, в том числе запрещенных в России и ряде других стран "Исламского государства" и "Джабхат Фатех аш-Шама".

Одгако, несколько сирийских повстанческих группировок заявили, что замораживают переговоры о своем участии в мирной конференции в Казахстане, обвинив силы Асада в нарушении режима прекращения огня,- сообщает Би-би-си.

Сирийские повстанцы утверждают, что соглашение о перемирии нарушают только силы Асада.

В заявлении говорится, что повстанцы строго придерживаются условий перемирия, однако правительственные силы при поддержке иранских союзников многократно нарушали их в пригородах Дамаска - Восточной Гуте и в долине Вади-Барада.

Повстанцы заявили, что выйдут из соглашения о перемирии, если силы Асада попытаются использовать его, чтобы отбить территории у повстанцев.

Мирные переговоры, как ожидается, должны начаться в этом месяце в Астане.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:45
Гражданин Киргизии не причастен к теракту в Стамбуле
16:16
В ожидании чуда
15:58
Италия: полиция подавила беспорядки в миграционном центре
15:16
Израильская фирма разработала систему защиты от мини-дронов  
15:01
Женщина открыла огонь по двум раввинам в Хайфе
14:32
В Кнессете одобрен закон facebook
14:25
Турецкое ТВ назвало имя стамбульского убийцы
14:11
Четверть израильских школьников курит
13:10
Рекордные поставки автомобилей в Израиль
12:55
Турецкая полиция просит журналистов молчать о теракте
12:39
Министра социальной защиты подозревают в получении взятки
12:37
Слова о вмешательстве РФ в выборы в США “война” с Трампом
11:20
В США близнецы родились одновременно в 2016 и 2017 годах
11:07
Эггед объявил забастовку в Иерусалиме
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus