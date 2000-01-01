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Пресечена попытка контрабанды наркотиков в Израиль | Фото:02.12 13:23   MIGnews.com

Пресечена попытка контрабанды наркотиков в Израиль

Как сообщает ИА Тацпит, в воскресенье израильская полиция, действующая в деревне Раджар (Гаджар), которая пересекает границу с Ливаном, пресекла попытку контрабанды наркотиков в Израиль и арестовала подозреваемого.

Действуя по подсказке о подозрительной машине, которая приближалась к перекрестку из Ливана в Израиль с грузом наркотиков в багажнике, полицейские остановили машину и обнаружили мешок с девятью блоками гашиша.

Полиция сообщила, что 11-килограммовая партия наркотиков шла в продажу в Израиле. Подозреваемый, житель Раджара в возрасте 20 лет, был арестован, а его машина была конфискована.

Израильская полиция заявила, что «продолжит работу по искоренению бедствия, связанного с наркотиками, с помощью разведывательных, оперативных и следственных действий по предотвращению контрабанды в Израиль».

Граница между Израилем и Ливаном представляет собой маршрут для перевозки наркотиков, контролируемый террористической организацией "Хезболла", а также используется для контрабанды оружия.

Отметим, что алавитская деревня Кафр Раджар расположена на израильско-ливанской границе, и деревня разделена между двумя странами. Из-за своей уязвимости это место стало ареной многочисленных попыток контрабанды, а также террористических атак, совершенных Хезболлой.


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