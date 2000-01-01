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Верховный суд займется правом на оружие | Фото:02.12 15:41   MIGnews.com

Верховный суд займется правом на оружие

Как сообщает Associated Press, Верховный суд США впервые почти за десять лет обращается к теме права на оружие, хотя податели иска, владельцы оружия в Нью-Йорке, уже добились изменения норм, которые они оспаривали.

Настойчивое желание судей заслушать аргументы сторон, несмотря на принятые городом меры, вызвало у сторонников ужесточения контроля над оружием опасения, что консервативное большинство в суде может использовать это дело, чтобы поставить под сомнения ограничения, действующие по всей стране.

Организации, выступающие в защиту права на оружие, надеются, что высшая судебная инстанция продолжит серию своих решений, вынесенных в 2008 и 2010 годах, которые закрепили право на применение оружия в целях самообороны в домах владельцев.

На протяжении многих лет Национальная стрелковая ассоциация и ее союзники пытались убедить суд вынести дополнительные решения, касающиеся права на оружие, хотя массовые убийства, возможно, побудили судей избегать новых дискуссий на эту тему.

В Нью-Йорке истцы оспаривали городской запрет на вывоз лицензированного, поставленного на предохранитель и незаряженного оружия за пределы города, будь то на полигон или во второй дом.
Нижестоящие суды выступили в защиту этой нормы, но январское решение Верховного суда вмешаться в это дело свидетельствует о возобновлении интереса к праву на ношение оружия со стороны новых судей, Бретта
Кавано и Нила Горсача, назначенных президентом Дональдом Трампом.

Власти города и штата Нью-Йорк попытались найти способ вырвать дело из рук Верховного суда. Городские власти разрешили владельцам оружия перевозить его за пределы Нью-Йорка, а штат принял закон, запрещающий городам вводить оспоренные запреты.

Однако Верховный суд не стал отказываться от рассмотрения дела, хотя судьям, вероятно, будут задавать вопросы, остался ли у них материал для вынесения решения.
По мнению Пола Клемента, представляющего трех жителей Нью-Йорка и Национальную стрелковую ассоциацию, одной из причин, по которым делу все-таки будет дан ход, является то, что Верховный суд не одобряет тактические шаги властей города и штата, направленные на воспрепятствование рассмотрения того или иного вопроса.

Кроме того, он отметил, что «город по-прежнему рассматривает владение оружием как привилегию, а не как фундаментальное право».

Если же суд дойдет до рассмотрения существа дела, то город будет утверждать, что его «бывшее правило» не
нарушало Конституцию. Однако, учитывая состав суда, в который входят Горсач и Кавано, убедить его в этом будет непросто.

Отметим, что сторонники ограничения права на оружие обеспокоены тем, что суд может поставить под вопрос нормы о круге лиц, имеющих право носить оружие в общественных местах, об ограничениях на магазины большой емкости или даже о праве на владение оружием осужденными преступниками, включая осужденных за домашнее насилие.

Ожидается, что суд вынесет решение к концу июня.


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