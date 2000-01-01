02.12 12:03 MIGnews.com

ХАМАС надеется на Катар

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Несмотря на сообщения прессы об обратном, Катар не информировал ХАМАС о том, что Доха может не возобновить гуманитарную помощь сектору Газа начиная с января, сообщил «Аль-Монитор» представитель ХАМАСа Хазем Кассем.Катарская помощь была частью соглашения о перемирии, заключенного Египтом между ХАМАС и Израилем. В октябре 2018 года Катар согласился предоставить чрезвычайную гуманитарную помощь в секторе Газа на сумму 150 миллионов долларов США в виде ежемесячных платежей в размере 25 миллионов долларов США.Первый платеж был получен в Газе 8 ноября 2018 года. Первоначально грант был предоставлен на шесть месяцев, но был продлен до конца этого года из-за тяжелых условий в секторе Газа.5 ноября ливанский аль-Ахбар сообщил, что Катар официально проинформировал ХАМАС о неопределенном статусе гранта на следующий год. Этот отчет со ссылкой на нераскрытые источники ХАМАСа широко распространялся, но Касем отрицал эту информацию 17 ноября. Тем не менее он подчеркнул, что ХАМАС обращался и будет и впредь обращаться ко многим региональным и международным сторонам, включая Катар, за финансовой помощью.Если Катар прекратит финансирование, условия палестинцев ухудшатся и, несомненно, приведут к росту беспорядков против Израиля.