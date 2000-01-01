02.12 11:03 MIGnews.com

Турция срывает планы НАТО

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Турция препятствует военному плану защиты Польши и стран Балтии, чтобы заставить альянс поддержать его военную операцию в Сирии. Эта размолвка подчеркивает политические разногласия, которые сотрясают НАТО в преддверии юбилейного саммита на следующей неделе.В знак растущего разрыва между альянсом и его вторыми по величине военными силами Турция отказалась от плана обороны Польши и стран Балтии, чтобы выразить свой гнев по поводу отказа НАТО удовлетворить требования Турции в отношении собственной обороны. Этот шаг может помешать утверждению планов на саммите, в котором примут участие президент США Дональд Трамп, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие главы государств НАТО.Ранее в этом месяце президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отсутствие четкого руководства США означает, что НАТО страдает от « смерти мозга ».Турция хочет, чтобы НАТО поддержала ее борьбу против сирийских курдских народных отрядов защиты (YPG), включая назначение группы террористической организацией, прежде чем она подпишет планы по защите восточного фланга альянса против России. Отметим, что Турция вошла в северо-восточную Сирию в октябре, вынудив Трампа поспешно эвакуировать войска, которые сражались с Исламским Государством (ИГИЛ) вместе с курдской милицией, без консультации с европейскими партнерами; это фактически передало территорию России и сирийскому правительству.