6 стран ЕС присоединились к системе торговли Ирана
В субботу Париж, Лондон и Берлин приветствовали шесть новых европейских стран в бартерном механизме INSTEX, который призван обойти санкции США против торговли с Ираном, избегая использования доллара.
«В качестве учредителей Фонда поддержки торговых бирж (INSTEX) Франция, Германия и Великобритания горячо приветствуют решение, принятое правительствами Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции, присоединиться к INSTEX в качестве акционеров», сказано в совместном заявлении.
Базирующаяся в Париже ИНСТЕКС действует как центр обмена информацией, позволяющий Ирану продолжать продавать нефть и импортировать другие товары или услуги в обмен.
Отметим, что система еще не активировала транзакции.