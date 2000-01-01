02.12 16:18 MIGnews.com

6 стран ЕС присоединились к системе торговли Ирана

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В субботу Париж, Лондон и Берлин приветствовали шесть новых европейских стран в бартерном механизме INSTEX, который призван обойти санкции США против торговли с Ираном, избегая использования доллара.«В качестве учредителей Фонда поддержки торговых бирж (INSTEX) Франция, Германия и Великобритания горячо приветствуют решение, принятое правительствами Бельгии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции, присоединиться к INSTEX в качестве акционеров», сказано в совместном заявлении.Базирующаяся в Париже ИНСТЕКС действует как центр обмена информацией, позволяющий Ирану продолжать продавать нефть и импортировать другие товары или услуги в обмен.Отметим, что система еще не активировала транзакции.