02.10 07:45 MIGnews.com

ОАЭ и Бахрейн призывают мир действовать против Ирана

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Выступая на дебатах в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бен Заид сказал, что международное соглашение об ограничении ядерной программы Ирана не смогло изменить поведение Тегерана. Те, кто стоял за сделкой, должны были проконсультироваться со странами региона, которые в полной мере поняли, что соглашение не могло достичь ожидаемого изменения в поведении Ирана или заставить Иран соблюдать международное право и добрососедство.Ядерное соглашение должно было учитывать мнения стран этого жизненно важного региона, которые в полной мере понимают его историю.Шейх Абдулла сказал, что соглашение должно было включать другие аспекты деятельности Ирана, включая его вмешательство в другие страны, его разработку баллистических ракет и предоставление оружия террористическим группам.Выступая перед ОАЭ, министр иностранных дел Бахрейна шейх Халид бин Ахмед обвинил Иран в десятилетиях терроризма в регионе.Он сказал, что в Йемене, где Иран поддерживает ополчение хути, борющееся с арабской коалицией, вмешательство Тегерана было главной угрозой стабильности страны.«Мы будем продолжать наши усилия по спасению Йемена и восстановлению его безопасности и стабильности», - сказал в своем выступлении шейх Халид.«Мы настоятельно призываем все национальные партии Йемена объединить свои усилия с усилиями их законного правительства и противостоять незаконной милиции хути, поддерживаемой Ираном».Отметим что многие арабские страны, включая Саудовскую Аравию, использовали Генеральную Ассамблею для освещения того, что они называют продолжающейся дестабилизирующей деятельностью Ирана.