02.10 18:30 MIGnews.com

КСИР: Израиль не в состоянии угрожать Ирану

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Аббас Нильфороушан, заместитель командующего операциями КСИР, пригрозил, что, если Израиль нападет на Иран, ему придется собирать «осколки» Тель-Авива из Средиземного моря.«Иран окружил Израиль со всех четырех сторон. От Израиля ничего не останется », - сказал Нильфороушан в интервью иранскому агентству новостей Tasnim в субботу. «Израиль не в состоянии угрожать Ирану», - сказал он в соответствии с переводом, опубликованным Radio Farda,- сообщает THE TIMES OF ISRAEL«Если Израиль совершит стратегическую ошибку, он должен будет собирать осколки Тель-Авива с более низких глубин Средиземного моря», - добавил он.«Если бы враги могли начать войну против Ирана, они бы это сделали», - сказал Нилфороушан, добавив, что география играет на пользу Ирану. «Мы не маленькая страна, которую можно победить за один шаг. Если все войска западной, арабской и израильской коалиции войдут в нашу страну, география Ирана победит их, прежде чем они смогут что-либо сделать ».Отметим, что Нильфороушан также хвастался иранской «способностью к дальнему ракетному нападению на большие расстояния» и сказал, что у Тегерана есть средства, чтобы задействовать эту возможность.«Мы не позволим врагам встретиться с нами на наших границах. Мы быстро перетащим войну на базы и интересы врагов, где бы они ни находились », - предупредил он.