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В очереди за испанским гражданством | Фото:02.10 16:26   MIGnews.com

В очереди за испанским гражданством

Через 500 лет после того, как их потомки были высланы из Испании в 1492 году, более 132 000 евреев обратились за испанским гражданством сообщили чиновники во вторник после истечения крайнего срока.

Принятый испанским парламентом в октябре 2015 года закон стремился исправить «историческую ошибку» короля Фердинанда и королевы Изабеллы, которые в 1492 году приказали испанской еврейской общине либо перейти в католицизм, либо их сжигали на костре.

Хотя оценки варьируются, историки полагают, что в то время в Испании проживало не менее 200 000 евреев, которые сегодня известны как сефарды.

Согласно законодательству, лица, способные доказать свое еврейское происхождение и свою «особую связь» с Испанией, могли подать заявление на получение гражданства, а министерство юстиции заявило, что получило 132 226 заявлений.

Министерство сообщило, что подавляющее большинство из стран Латинской Америки, около 20 000 из Мексики, а затем еще 15 000 из Венесуэлы и 14 000 из Колумбии, не приводя точных цифр.

Более 4000 заявлений поступило от аргентинских евреев и около 3000 от тех, кто живет в Израиле.

Чтобы подать заявку, заявитель должен был доказать свое сефардское происхождение либо с помощью генеалогических документов, либо с помощью раввинов, где он живет, а затем доставить документы в Испанию и получить подтверждение от местного нотариуса.

Хотя те, кто подал заявку, не обязательно должны были практиковать иудаизм, им нужно было доказать «особую связь» с Испанией.

Они также должны были сдать экзамен по испанскому языку и ответить на вопросы о культуре и обществе Испании.

Закон, который позволяет заявителям иметь двойное гражданство, должен был истечь в октябре 2018 года, но был продлен на год.

Сегодня считается, что число евреев-сефардов составляет 3,5 миллиона, а община разбросана по всему миру.


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