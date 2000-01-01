02.10 13:30 MIGnews.com

«Умная стена» между Газой и Израилем

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Как известно, Израиль уже несколько лет решает задачу строительства на границе с сектором Газа т.н. "умной стену", чтобы полностью блокировать тоннели прорытые террористами ХАМАС.В этой связи израильские СМИ сообщили что началось возведение наземной части этого сооружения - возведение стальной «умной стены» на границе с сектором Газа. Ее длина — более 65 км, высота — 6 м. Она станет завершающей частью комплекса, в который входят также подземные заграждения и трехслойный морской барьер.Инженерные части Армии обороны Израиля приступили к строительству надземной части «умного забора» на границе с сектором Газа, сообщила также газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху.«Барьер уникален и полностью подходит для сдерживания угроз со стороны сектора Газа, он в максимально возможной мере обеспечит предотвращение проникновения на израильскую территорию», — цитирует газета главу армейского управления по строительству ограждений, бригадного генерала Эрана Офира.В настоящее время сектор Газа отделен от Израиля забором с камерами наблюдения, сторожевыми вышками и колючей проволокой. В сентябре 2016 года израильские власти приступили к строительству подземного заграждения вдоль границы с Газой, чтобы не допустить строительства туннелей с той стороны.