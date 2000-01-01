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Ирак обвиняет Израиль в авиаударах, почему сейчас? | Фото:02.10 12:41   MIGnews.com

Ирак обвиняет Израиль в авиаударах, почему сейчас?

Премьер-министр Ирака Адель Абдул-Махди в понедельник заявил, что «расследование ннападений на позиции некоторых Народных мобилизационных подразделений (ГУП) свидетельствует о том, что Израиль совершил это», отметив первый раз, когда он так ясно говорил о серии таинственных атак в июле, которые предназначались для объектов PMF.

Раньше голоса в Ираке пытались обвинить Израиль, но стремились сделать это ясно. Отметим, что элементы внутри ОУП - группа в основном шиитских ополченцев, некоторые из которых тесно связаны с Корпусом стражей исламской революции в Иране - вместо этого возложили ответственность на США, утверждая, что США разрешили Израилю проводить атаки.

Так почему же Абдул-Махди, который сталкивается со многими проблемами дома, решил сейчас обвинить Израиль?

Похоже, что иракский премьер-министр обвиняет Израиль в этот момент, потому что он подвергается критике за удаление ключевого члена Контртеррористической сил (КТС), генерал-лейтенанта. Абдул Вахаб Аль-Саади, который был популярным заместителем командира CTS - самого элитного подразделения Ирака - и который сыграл ключевую роль в разгроме ИГИЛ,- пишет JP.

Однако на прошлой неделе он неожиданно оказался в отставке а премьер-министра критикуют по всему политическому спектру. Однако офис Абдул-Махди заявил, что решение является необратимым, и настаивал на том, что Аль-Саади должен его придерживаться.


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