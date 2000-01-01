02.10 14:32 MIGnews.com

Четыре года российской военной базе в Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В преддверии четвертой годовщины военной кампании России в Сирии российские военные объявили, что Москва рассматривает вопрос о расширении и реконструкции авиабазы Хмеймим. Инициатива на начальном этапе подразумевает восстановление второй взлетно-посадочной полосы, чтобы позволить объекту обслуживать больше самолетов,- сообщает al-monitor.com.Подполковник Константин Долгов, заместитель командующего смешанным воздушным полком, дислоцированным в Хмеймиме, отметил, что объект уже способен принимать ракетоносцы. Ранее стратегическим самолеты Аэрокосмических войск России (Ту-95МС и Ту-160), которые наносили ракетные удары по позициям оппозиционных группировок и террористов Исламского государства с авиабаз Моздок и Оленья в России, приходилось дозаправляться в полете.Кроме того, русские построили новые авиационные ангары, способные укрывать истребители Су-35 и бомбардировщики Су-34 от случайных ударов дронов.Отметим, что представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что за последние два года около 120 боевиков, которые пытались атаковать авиабазу, были убиты системами противовоздушной обороны и электронными контрмерами.Долгов добавил, что ангары укрытия оснащены централизованной системой подачи топлива и смазочных материалов. В результате сроки подготовки к последовательным полетам значительно сократились.