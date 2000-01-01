02.10 10:15 MIGnews.com

В Эр-Рияде назвали условия для начала переговоров с Ираном

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Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр назвал условия для начала переговоров с Тегераном.Аль-Джубейр прокомментировал в Twitter заявление пресс-секретаря иранского правительства Али Рабии о том, что Тегеран примет предложение Эр-Рияда о переговорах, если Саудовская Аравия изменит свою позицию по ряду вопросов.Министр отметил, что Саудовская Аравия не предлагала Ирану начать переговоры.Для начала переговоров Иран должен прекратить поддерживать террористов, сеять хаос и вмешиваться во внутренние дела арабских стран, написал аль-Джубейр.«Иран должен прекратить разработку программ по созданию оружия массового поражения, баллистических ракет и поддерживать терроризм. Саудовская Аравия не обсуждала с Ираном ситуацию в Йемене и не станет этого делать. Ситуация в Йемене - личное дело йеменцев», - отметил аль-Джубейр.Министр также затронул тему роли Ирана в йеменском кризисе."Иранский режим не заинтересован в мире и стабильности в Йемене", отметил аль-Джубейр.В Тегеране пока не прокомментировали пост главы МИД Саудовской Аравии.Ранее спикер иранского парламента Али Лариджани сказал в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что Иран приветствует стремление короля Саудовской Аравии Абдельазиза бин Салмана разрешить спор с Тегераном путем диалога. По его словам, Иран готов к переговорам.