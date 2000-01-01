Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Эр-Рияде назвали условия для начала переговоров с Ираном | Фото:02.10 10:15   MIGnews.com

В Эр-Рияде назвали условия для начала переговоров с Ираном

Глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр назвал условия для начала переговоров с Тегераном.

Аль-Джубейр прокомментировал в Twitter заявление пресс-секретаря иранского правительства Али Рабии о том, что Тегеран примет предложение Эр-Рияда о переговорах, если Саудовская Аравия изменит свою позицию по ряду вопросов.

Министр отметил, что Саудовская Аравия не предлагала Ирану начать переговоры.

Для начала переговоров Иран должен прекратить поддерживать террористов, сеять хаос и вмешиваться во внутренние дела арабских стран, написал аль-Джубейр.

«Иран должен прекратить разработку программ по созданию оружия массового поражения, баллистических ракет и поддерживать терроризм. Саудовская Аравия не обсуждала с Ираном ситуацию в Йемене и не станет этого делать. Ситуация в Йемене - личное дело йеменцев», - отметил аль-Джубейр.

Министр также затронул тему роли Ирана в йеменском кризисе.

"Иранский режим не заинтересован в мире и стабильности в Йемене", отметил аль-Джубейр.

В Тегеране пока не прокомментировали пост главы МИД Саудовской Аравии.

Ранее спикер иранского парламента Али Лариджани сказал в интервью телеканалу «Аль-Джазира», что Иран приветствует стремление короля Саудовской Аравии Абдельазиза бин Салмана разрешить спор с Тегераном путем диалога. По его словам, Иран готов к переговорам.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:25
"У Нетаниягу нет шанса на справедливый суд"
11:19
Умер автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза»
11:02
Министерство финансов готовится к третьим выборам 
10:50
Оппозиция Ирана: режим виновен в атаке на саудовские объекты
10:29
Сулеймани: Израиль пытался меня убить, но упустил шанс
10:03
Россия экспериментирует в Сирии с С-500
09:27
Стало известно, когда будет приведен к присяге новый Кнессет
09:24
Заворотнюк планирует дать интервью на телевидении
09:02
Кахоль Лаван: переговоры отменены чтобы унизить Нетаниягу
08:48
В Умани за медпомощью обратились 1600 израильтян
08:22
Кудрявцева рассказала, почему рассталась с Лазаревым
08:11
Боевики: заявление об атаке Израиля – зеленый свет для мести
07:50
Цымбалюк рассказала о cостоянии здоровья Джигарханяна
07:45
ОАЭ и Бахрейн призывают мир действовать против Ирана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus