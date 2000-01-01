02.06 16:30 MIGnews.com

Благодаря России переговоры по Ливии возобновятся

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Дипломатические усилия международных игроков по мирному урегулированию ливийского конфликта могут возобновиться уже под эгидой Москвы, считает аналитик стамбульского университета Медиполь, доцент Абдуррахман Бабаджан.По его словам, благодаря усилиям российской стороны итоги Берлинской конференции по Ливии могут стать предметом очередных активных обсуждений.Эксперт отметил, что последние события в зоне боевых действий в Ливии демонстрируют шаткость позиций Халифы Хафтара и его сторонников. При этом Турция решительно поддерживает признанного ООН Правительства национального согласия Ливии.По мнению Бабаджана, именно позиция Анкары вынуждает Россию к постепенному пересмотру политики по Ливии. Наглядным примером тому послужили переговоры, организованные в начале января в Москве и предварявшие Берлинскую конференцию по Ливии.Бабаджан напомнил, что участники конференции в Берлине ограничились заявлениями о необходимости обеспечения долгосрочного перемирия и уважения к международному эмбарго на поставку оружия в Ливию. Однако этого оказалось недостаточно.Был важен сам механизм обеспечения санкций в отношении нарушителей эмбарго, но, как и в случае с другими кризисными явлениями, ведущие страны отказались взять на себя инициативу, ограничившись обобщенной политической риторикой, отметил эксперт.По его словам, расплывчатые итоги Берлинской конференции сыграли на руку Халифе Хафтару и его основному спонсору в лице ОАЭ, использующим разногласия международного сообщества.