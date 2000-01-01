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Кто виновен в нападении `одинокого волка`? | Фото:02.06 15:20   MIGnews.com

Кто виновен в нападении "одинокого волка"?

Федеральный суд США в Вашингтоне создал новый прецедент, приняв решение о том, что Иран, Сирия, ХАМАС и «Исламский джихад» могут быть привлечены к ответственности за неправомерный смертельный ущерб, причиненный в результате нападений «одинокого волка».

Решение об изменении правил игры означает, что террористические группы и государственные спонсоры террора могут быть подвергнуты ответственности на миллионы и даже миллиарды долларов за «Интифаду Ножей» ( 2015-2016 годы) и за другие атаки «одиноких волков», если есть доказательства, связывающие их в конкретных атаках ,- считает аналитик из JPost, Йона Джереми Боб.

Многие атаки «одиноких волков» не связаны с какой-либо группой. Так тот, кто самопроизвольно хватает кухонный нож, для покушения на израильского солдата, не включен в это решение.

Бывший чиновник COGAT Арье Шпитцен и эксперт по борьбе с терроризмом Ноа Меридор сыграли важную роль в этом деле, объяснив суду, как террористические группы и государственные спонсоры террора могут работать за кулисами, чтобы способствовать террористическим атакам, которые затем могут показаться спонтанными нападениями «одиноких волков».


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