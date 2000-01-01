02.06 12:58 MIGnews.com

ПА: арабские лидеры должны определиться

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Министр иностранных дел Палестинской автономии Рияд аль-Малики отреагировал на сообщение издания «Исраэль –Хайом» о том, что арабские государства готовы молчаливо принять запланированное расширение суверенитета Израиля на еврейские общины в Иудее и Самарии, заявив, что сообщение удивило его.«Мы связались по официальным и неофициальным каналам, чтобы попросить разъяснений [у арабских лидеров], но нам еще предстоит получить отказ или подтверждение в отношении этих сообщений», - сказал он.Малики добавил, что ПА пытается использовать международное сообщество для оказания давления на правительство Израиля, с тем чтобы оно не осуществляло план, и что в случае его осуществления это вызовет волну насилия, терроризма и нестабильности. По словам Малики, «международное сообщество должно дать понять правительству Израиля, что это план, который приведет к апартеиду и санкциям против Израиля. Мы хотим изолировать Израиль и администрацию Трампа».Арабские источники сообщили Израэль Хайом что, хотя арабские лидеры обеспокоены ,за кулисами, они не будут спешить мешать Израилю преследовать территориальные позиции.Генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Эрекат заявил, что Рамалла «будет добиваться разъяснений» в отношении сообщений о том, что многие из умеренных арабских государств не будут оспаривать план Израиля по применению своего суверенитета в долине реки Иордан и некоторых частях Иудеи и Самарии.Бывший главный палестинский переговорщик добавил, что он уверен, что арабский мир не позволит Израилю продвинуться вперед в осуществлении своего плана суверенитета.Лидер Палестинской администрации Махмуд Аббас сказал, что Эрекат «приложил все усилия, чтобы спасти мирный процесс [израильско-палестинский]», и «следующие несколько недель определят, будут ли следующие десятилетия миром и сосуществованием или насилием и войной",- пишет Исраэль-Хайом.