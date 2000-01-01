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Насралла предостерегает Трампа 02.06 16:41   MIGnews.com

Насралла предостерегает Трампа

Как сообщают СМИ, лидер террористической группировки "Хезболла" Хасан Насралла заявил, что президент США Дональд Трамп проиграет на следующих выборах, если начнется война с Ираном.

"Если произойдет война (с США - ред.) против Ирана, то цены на баррель нефти станут баснословными и Трамп проиграет американские выборы", - заявил Насралла. Он отметил, что в случае войны "все силы и интересы США потерпят крах".

Насрулла добавил, что "американская разведка знает, что война с Ираном подожжет весь регион и выйдет за свои границы".

"Предпосылки к войне между Ираном и Америкой отдалились, так как приоритетом Трампа является экономическая война с Ираном, Венесуэлой и КНДР", - считает Насралла. Он подчеркнул, что "все показатели свидетельствуют о том, что предпосылки к войне отдалились, так как Трамп знает, что война приведет ко многим финансовым и человеческим потерям".


Ранее Трамп заявил, что не хочет и войны с Ираном, и единственное, к чему он стремится с этой страной - "не дать им возможности разработать ядерное оружие". Президент также сообщил, что открыт для переговоров с Ираном, если тот проявит такое желание.

И вот, теперь, Насралла проявил трогательную заботу о будущем Дональда Трампа. Настолько, что позволяет себе давать советы президенту США по вопросам международной политики. Возможно из бункера оно и виднее будущее региона, но не настолько же, чтобы расставлять для Трампа приоритеты во внешней политике.

В 2018 году Трамп объявил о выходе США из международной ядерной сделки с Ираном и повторно ввел санкции против Тегерана. Отношения США и Ирана в очередной раз обострились в марте, обе стороны предупреждали о возможности военного столкновения, но заявляли, что не хотят войны.


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