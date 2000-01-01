02.06 12:10 MIGnews.com

Пекин составляет собственный список

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Пекин объявил, что принимает меры в ответ на решение США ограничить доступ китайских фирм к своим технологиям и составляет собственный список «ненадёжных организаций», пишет The New York Times. Пока подробности этой инициативы неизвестны, но, весьма вероятно, её главной целью станут американские технологические компании, считает издание.Издание напоминает, что две недели назад власти США решили ограничить доступ китайских компаний к своим технологиям. Администрация Трампа внесла в чёрный список телекоммуникационного гиганта Huawei, который полагается на американские компоненты для всей своей продукции — от смартфонов до сетевого оборудования.По словам издания, некоторые фирмы Кремниевой долины находятся в более уязвимом положении, чем другие. К примеру, Facebook и Google уже заблокированы китайским правительством, поэтому эта «технологическая холодная война» может обойти стороной социальные сети и поисковые системы. С другой стороны, Apple активно вкладывается в Поднебесную, которая одновременно является для компании ведущим производителем и основным рынком для её телефонов.Вместе с тем, некоторые исследователи утверждают, что сложившаяся ситуация может стать толчком к прогрессу экономики.«Если Китай продолжит отталкивать нас, а мы продолжим отталкивать его, скоро появятся двойные технологические стандарты», - считает Ребекка Фаннин, автор будущей книги «Технические титаны Китая». «Вероятно, цены на компоненты будут расти, какие-то компании перейдут к нынешним потребителям. Но обе стороны будут усиливать свои инновационные преимущества, и это помогает мировой экономике ».