02.06 14:40 MIGnews.com

США - Иран: игра в санкции

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Американская сторона пригрозила европейским странам введением санкций, если они запустят специальный механизм INSTEX. Об этом сообщает Bloomberg.Уточняется, что с угрозами выступила администрация американского лидера Дональда Трампа в отношении Британии, ФРГ и Франции. Этим странам могут грозить санкции.Отмечается, что всех, причастных к созданию подобного механизма, будут немедленно исключать из финансовой системы США.Во время визита в Лондон госсекретарь Майкл Помпео также предупредил, что в Instex нет необходимости, поскольку США поставки гуманитарных и медицинских товаров в Иран без санкций.«Когда транзакции выходят за рамки этого ассортимента, не имеет значения, какое транспортное средство находится там, если транзакция подлежит санкциям, мы оценим ее, рассмотрим и, при необходимости, наложим санкции против тех, кто участвовал в этой транзакции», - сказал Помпео. «Это очень просто».Вместе с тем, Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, пишет, что Администрация американского лидераДональда Трампа не стала вводить новые санкции против иранской стороны. По данным издания, санкции решили отложить, хотя до этого минфин США хотел ввести новые санкционные меры против Ирана еще в середине мая.По данным источников, причиной ослабления американской риторики стало решение Трампа, который якобы хочет ослабить напряженность в отношениях двух стран.