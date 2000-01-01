Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











США - Иран: игра в санкции 02.06 14:40   MIGnews.com

США - Иран: игра в санкции

Американская сторона пригрозила европейским странам введением санкций, если они запустят специальный механизм INSTEX. Об этом сообщает Bloomberg.
Уточняется, что с угрозами выступила администрация американского лидера Дональда Трампа в отношении Британии, ФРГ и Франции. Этим странам могут грозить санкции.

Отмечается, что всех, причастных к созданию подобного механизма, будут немедленно исключать из финансовой системы США.
Во время визита в Лондон госсекретарь Майкл Помпео также предупредил, что в Instex нет необходимости, поскольку США поставки гуманитарных и медицинских товаров в Иран без санкций.

«Когда транзакции выходят за рамки этого ассортимента, не имеет значения, какое транспортное средство находится там, если транзакция подлежит санкциям, мы оценим ее, рассмотрим и, при необходимости, наложим санкции против тех, кто участвовал в этой транзакции», - сказал Помпео. «Это очень просто».

Вместе с тем, Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, пишет, что Администрация американского лидераДональда Трампа не стала вводить новые санкции против иранской стороны. По данным издания, санкции решили отложить, хотя до этого минфин США хотел ввести новые санкционные меры против Ирана еще в середине мая.

По данным источников, причиной ослабления американской риторики стало решение Трампа, который якобы хочет ослабить напряженность в отношениях двух стран.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:41
В Бейт-Шемеше из-за пожаров эвакуируют дома
15:12
Нетаниягу: Еще много работы по интеграции репатриантов
14:43
Фейсбук: конфиденциальности не существует
14:18
Директор ассоциации Йедид уволен за 30 лет вождения без прав
13:40
Нетаниягу против создания единого блока с Ганцом
13:11
Молодожены арестованы после пальбы близ аэропорта Бен-Гурион  
12:36
День Иерусалима: арабы атакуют полицию на Храмовой Горе
12:31
Трамп готов пожертвовать "сделкой века" ради Нетаниягу
12:10
Пекин составляет собственный список
11:39
В результате атаки ЦАХАЛа в Сирии убиты десять солдат
11:23
Беннет уйдет с поста лидера Ха Ямин Ха Хадаш в пользу Шакед
11:15
Яхимович: я сожалею о том, что поддержала Габая
10:51
"Если Вайнштейна назначили по просьбе НДИ, это - взятка"
10:11
Габай и Зандберг хотят объединения - но с разными партиями
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus